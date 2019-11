Un incendiu violent a izbucnit la o casă veche în localitatea Drăganu, județul Argeș, marți seara.

Zeci de pompieri au intervenit de urgență, cu mai multe autospeciale.

Casa bătrânească se întinde pe aproximativ 200 mp.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, deoarece oamenii au reușit să se salveze singuri din calea flăcărilor.

Cei 20 de pompieri ajunși la fața locului acționează în aceste momente pentru stingerea incendiului

