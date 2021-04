Incendiu puternic în Piața Veteranilor din Sectorul 6 al Capitalei (VIDEO)

Un incendiu a izbucnit miercuri în Piața Veteranilor din Sectorul Șase al Capitalei, mai multe echipaje de pompieri intervenind pentru stingerea flăcărilor.

Potrivit informațiilor furnizate de Maiorul Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov,pentru B1.RO incendiul a cuprins un centru comercial mai multe echipaje de pompieri fiind trimise de urgență în zonă pentru a stinge focarele și pentru a împiedica extinderea flăcărilor.

În imaginile obținute de B1.RO la fața locului se poate vedea cum zonele din apropierea Pieței Veteranilor sunt cuprinse de fum.

Incendiul a cuprins o suprafaţă de 150 de metri pătraţi, fiind localizat şi neexistând posibilitatea ca flăcările să se extindă.

