Incendiu puternic în Rădăuţi: Mai multe construcţii dintr-o gospodărie s-au făcut scrum. Proprietara a suferit un atac de panică (VIDEO)

Incendiu puternic în Rădăuţi, marți dimineață. Mai multe construcţii dintr-o gospodărie s-au făcut scrum. Proprietara locuinţei afectate de flăcări a suferit un atac de panică şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Dezastrul a fost cauzat, cel mai probabil, de un cablu electric cu izolația deteriorată, informează B1 TV în Matinalul orei 08.00, prezentat de Luiza Cergan.

