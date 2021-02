Incendiu puternic într-un bloc din Constanța. O femeie a murit după ce s-a aruncat de la geam (VIDEO)

UPDATE - Femeia de 57 de ani, proprietara apartamentului care a sărit pe geam după ce apartamentul în care locuia a luat foc a decedat. Ambulanța Constanța a pronunțat decesul femeii care a căzut de la etajul 7.

Cadrele medicale au resuscitat-o timp de câteva zeci de minute, însă nu au reuşit să o salveze.

ȘTIRE INIȚIALĂ- Un incendiu a izbucnit într-un apartament aflat la etajul șase al unui bloc de pe bulevardul Mamaia din Constanța. O femeie a sărit de la etajul 6 și se zbate între viaţă şi moarte. Femeia se află în stop cardiorespirator, iar cadrele medicale o resuscitează, scrie Ctnews.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța, pompierii au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-un apartament aflat la etajul șase, dintr-un bloc cu șapte nivele de pe bulevardul Mamaia.

Locuința arde generalizat cu flacără deschisă și degajare mare de fum, potrivit ISU Dobrogea.

“Se intervine cu trei autospeciale de stingere şi o autoscară pentru lichidarea incendiului izbucnit la un apartament situat în municipiul Constanţa, la etajul şase dintr-un bloc cu şapte nivele. Apartamentul arde generalizat cu flacără deschisă şi degajare mare de fum. O femeie se află în stop-cardiorespirator. Sunt trei ambulanţe la faţa locului, care acordă primul ajutor medical”, a anunţat Anca Chiriţă.

Conform reprezentanţilor Serviciului Judeţean de Ambulanţă, femeia ar fi căzut de la înălţime.

Din primele informații se pare că aceasta s-ar fi aruncat pe geam în momentul în care apartamentul în care locuieşte i-a luat foc.

