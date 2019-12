INCENDIU VIOLENT în Timiș. Flăcările s-au văzut de la kilometri distanță (VIDEO)

Momente de panică în localitatea Sălciua Nouă, din judeţul Timiş. Un incendiu a izbucnit la o casă aflată în apropiere de școala din comună, informează B1 TV. Peste 20 de pompieri și voluntari au intervenit de urgență. Flăcările, înalte de peste 5 metri, s-au văzut de la câțiva kilometri.

Alarma s-a dat târziu în noapte: unul dintre proprietarii casei a sunat la 112. Îngrozit, bărbatul a văzut cum focul a cuprins acoperișul, dar și două dintre camerele locuinței.

