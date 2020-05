UPDATE, 31 mai, 19.19 // Un număr de 20 de autospeciale intervin pentru stingerea incendiului violent de la cele două hale aflate în sudul Capitalei, spune reporterul B1 TV Gabriela del Pupo, care a subliniat că numărul echipajelor de intervenție este mai mare decât în general, ceea ce ar putea arăta gravitatea situației.

„Dacă inițial au fost anunțate 18 autospeciale, numărul echipajelor a fost suplimentat. De asemenea, se mai intervine și cu patru scări speciale, deci putem să presupunem că este vorba de o situație gravă dacă în mod obișnuit se folosesc până în cinci astfel de echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU). Deocamdată nu sunt anunțate victime. Așteptăm informații suplimentare de la cei de la ISU. Nu avem cunoștință despre ce era depozitat în acele hale, dar este un număr foarte mare de echipaje pentru o astfel de intervenție. Vom reveni cu detalii în cel mai scurt timp”, a afirmat reporterul B1 TV Gabriela del Pupo.

Știrea inițială // Două hale de pe bulervardul Metalurgiei din Capitală au fost cuprinse de flăcări, duminică, iar pentru stingerea incendiului au fost trimise 18 autospeciale și trei autoscări de către detașamentele de intervenție.

Incendiul s-a produs în zona unei fabrici de produse alimentare, iar pentru punerea sa sub control se intervine cu forțe majore.

