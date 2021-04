Incendiu violent la un cunoscut restaurant fast food din București: 14 autospeciale au intervenit. Locatarii blocurilor din apropiere au fost evacuați (VIDEO)

Incendiu violent la unul dintre cele mai cunoscute restaurante fast food din Capitală, o șaormerie din zona Tineretului. Flăcările imense au afectat cele două blocuri din spatele restaurantului, motiv pentru care locatarii au fost evacuate. Zeci de pompieri au intervenit pentru a stinge cât mai repede flăcările.

Celebrul restaurant Dristor Kebap a fost cuprins de flăcări. Din fericire, la ora izbucnirii incendiului, în local nu era permis accesul clienților, din cauza restricțiilor anti-COVID-19. Totuși, mai mulți angajați ai șaormeriei, care lucrau la serviciul livrări, erau în restaurant când acesta a fost cuprins de flăcări.

Zeci de pompieri au ajuns la deflagrație în mai puțin de un sfert de oră. Aceștia au reușit să țină flăcările sub control și să stingă incendiul. Două persoane au suferit răni uşoare, iar mai mulţi angajaţi au fost intoxicaţi cu fum.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.