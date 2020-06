Incendiu violent la un depozit de materiale reciclabile din Buzău: Populația, avertizată printr-un mesaj RO-Alert (VIDEO)

Un incendiu violent a cuprins, miercuri dimineață, un depozit de materiale reciclabile din Frasinu, județul Buzău. Incendiul se manifestă cu o degajare mare de fum. În acest context, populația din zonă a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.

VEDETA ROMÂNIEI, BĂTUTĂ CRUNT ŞI INTERNATĂ ÎN SPITAL: VEZI AICI IMAGINILE ORORILOR!

Incendiul izbucnit miercuri dimineață a cuprins toate halele platformei, adică o suprafață de aproximativ 1000 de metru pătrați, notează reporterbuzoian.ro.

Norul gros de fum degajat de incendiu este vizibil de la o distanță de câțiva kilometri.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău, sublocotenentul Vasile Prahoveanu, a declarat că persoanele aflate în depozit s-au autoevacuat.

”Incendiul se manifestă cu violență în acest moment, cu degajări mari de fum, drept pentru care s-a emis și mesajul Ro-Alert. Se intervine, în acest moment, cu cinci autospeciale de lucru cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o autoscară mecanică și, de asemenea, se așteaptă și alte forțe la fața locului. În momentul de față, nu sunt persoane rănite. Ținând cont de faptul că depozitul este pe o platformă betonată, acestea s-au autoevacuat”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Buzău.

Intervenția pompierilor se anunță a fi una dificilă, în condițiile în care focul a cuprins obiecte din metal care conțin și materiale inflamabile.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.