INCENDIU VIOLENT în Mamaia! Peste 30 de turiști, evacuați de URGENȚĂ din calea FLĂCĂRILOR (VIDEO)

Un incendiu violent a izbucnit azi-noapte în stațiunea Mamaia. Terasa unui hotel a fost cuprinsă de flăcări în doar câteva minute, iar focul s-a extins rapid şi la restaurant. Pompierii a reuşit să stingă flăcările în mai puţin de o oră, însă pagubele sunt însemnate, relatează B1TV.



Alarma s-a dat imediat dupa miezul noptii. Turiştii au fost treziţi de o bubuitură puternică şi, până să se dezmeticească, un fum negru a invadat holurile hotelului. Îngroziţi, oamenii au sunat la 112.

Flăcările, care izbucniseră pe terasa hotelului, s-au extins rapid şi la restaurant.



Peste 30 de turişti, cazaţi în hotel, au fost evacuaţi de pompieri. Trei dintre aceştia au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au suferit atacuri de panică.

După aproape o oră de luptă cu flăcările, pompierii au reuşit să stingă incendiul. Pagubele au fost însă însemnate.



Au localizat imncendiul la o magazie exterioara a hotelului, aeasta a ars in toatalitate cu bunuriile din interior, bucataria a fost degradata din cauza fumului, de asemenea a mai fost afectat un perete al hotelului, dar si o autoutilitara.



Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele izbucnirii incendiului.

