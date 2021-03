Incendiul de la fabrica de produse petroliere din Prahova:  Ministerul Sănătății anunță că a fost obținut acceptul pentru transferul unui pacient cu arsuri la un spital militar din Belgia (VIDEO)

Ministerul Sănătății a anunțat că pentru unui dintre bărbații care au suferit arsuri în incendiul de la o fabrică de produse petroliere din Prahova a fost obținut acceptul pentru transferul la un spital de mari arși din Belgia, informează B1 TV.

Ministerul Sănătății a fost informat marți dimineață de către Centrul Operativ pentru Situații de Urgență că au fost primite rapoartele medicale ale celor doi pacienți cu arsuri, transmise de Spitalul Județean Ploiești, acolo unde cei doi sunt internați, și completate de comisia de specialitate constituită la nivelul spitalului în vederea transferului în străinătate.

DSU a obținut acceptul pentru transferul unuia dintre bărbați de la un spital militar din Belgia și se așteaptă un răspuns și de la un spital din Viena pentru cel de-al doilea pacient.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Sănătății, pacientul în vârstă de 59 de ani are arsuri IIA, IIB și III pe 60% din suprafața corporală, iar pacientul de 53 de ani are arsuri de IIA, IIB și III pe 70% din suprafața corpului. Ambii bărbați au suferit arsuri la nivelul căilor aeriene superioare.

