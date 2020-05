Încep lucrările la cel mai mare spital universitar de stomatologie din România. În total, spitalul va avea peste 50 de cabinete medicale, dotări de ultimă generație, echipamente moderne, consultații și tratamente specifice pentru cele mai grave afecțiuni stomatologice.

Acesta va fi cel mai modern spital de stomatologie din România ce va fi construit în Sectorul 4 al Capitalei.

Rezultat al cooperării dintre Primăria Sectorului 4 și Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, Centrul Medical Multifuncținal este primul spital de stomatologie din țara noastră construit în ultimii 50 de ani, dintr-o investiție publică.

Spitalul va avea o suprafață desfășurată de 4.954 de mp și va fi construit într-o zonă accesibilă a Sectorului 4, pe Șoseaua Olteniței nr. 9 și va avea un regim de înălțime de P+2E;

Spitalul va fi structurat astfel:

- Parterul și etajele superioare vor cuprinde cabinete medicale, săli de asteptare, spații pentru prezentări și ședinte, farmacie,grupuri sanitare, zone administrative;

- Cabinetele vor fi configurate și amenajate corespunzător, atât pentru adulți cât și pentru copii, pentru care au fost gândite spații dedicate, cu un mediu plăcut, viu colorat,ca aceștia să vină la medic fără frică;

- Spitalul va avea săli speciale pentru intervențiile chirurgicale complexe;

