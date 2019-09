Zi plină de emoţii pentru copii şi părinţi. Luni a sunat clopoţelul care anunţă începerea noului an şcolar. După o vacanţă binemeritată, peste 2.800.000 de elevi şi copii de grădiniţă se întorc la cursuri.

Sunt cu aproape 200.000 mai puţini copii faţă de începutul anului şcolar trecut. Scăderea constantă a numărului de elevi cuprinşi în sistemul românesc de învăţământ preuniversitar, de la un an la altul, marchează o cădere abruptă în anul şcolar 2018-2019. Potrivit cifrelor comunicate de ministerul Educaţiei, la sfârşitul anului şcolar trecut erau înscrişi aproximativ 2,9 milioane de elevi. Numărul elevilor comunicat oficial de Ministerul Educaţiei este cel mai mic din ultimii 30 de ani, de când exista cifre în statistica oficială pe acest domeniu. Faţă de anul 2009, populaţia şcolară s-a redus cu aproape 575 mii de elevi, adică 14,84%.

În plus, sute de şcoli din ţară intră în noul an şcolar cu stângul. Elevii sunt nevoiţi să se întoarcă în şcoli fără avizele date de ISU sau autorităţile sanitare. Cele mai grave probleme sunt în mediul rural, unde unităţile de învăţământ mai au puţin şi pică atât pe profesori, cât şi pe copii.

Numai în judeţul Brăila, de exemplu, aproape 40% dintre unităţile de învăţământ care îşi vor deschide porţile pe 9 septembrie nu vor avea autorizaţie sanitară. Astfel, peste o sută de şcoli şi grădiniţe din judeţul Brăila vor începe primul semestru fără a avea avizul Direcţiei de Sănătate Publică.

Situaţia nu este cu mult mai bună nici la Galaţi. Aproape o sută de şcoli au funcţionat anul trecut fără autorizaţie sanitară, dar multe dintre ele sunt, acum, în curs de autorizare. Asta pentru că Direcţia de Sănătate Publică a acceptat să acorde avizul chiar şi unităţilor care au apă ne-potabilă, în condiţiile în care primăriile s-au obligat să asigure în fiecare clasă dozatoare cu apă bună de băut pentru elevi şi profesori.

Probleme sunt şi în vestul ţării. Elevii unei școli din Banat vor învăța în locuința învățătorului din sat. 27 de școli din județul Caraș Severin nu au autorizație sanitară.

Anul şcolar 2019-2020 începe pe 9 septembrie 2019 şi se încheie pe 12 iunie 2020, are 35 de săptămâni şi este împărţit în două semestre şi două vacanţe pentru toţi elevii, plus o vacanţă pentru elevii din ciclul primar şi copiii de la grădiniţă. Structura anului școlar cuprinde semestrul I, din 9 septembrie până pe 20 decembrie 2019 şi semestrul al II-lea, din 13 ianuarie până pe 12 iunie 2020.

