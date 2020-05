Începe procesul. Bătaia dintre Mihai Goţiu şi Mirel Palada din studioul B1 TV, la tribunal după 2 ani și 8 luni (VIDEO)

Au trecut 2 ani şi 8 luni de la celebra bătaie din studioul B1TV, dintre Mihai Goţiu şi Mirel Palada. Ei bine, abia ACUM dosarul a ajuns pe rolul unei instanţe. După ce, în septembrie 2017, bătaia din platou a făcut furori în media, Judecătoria Sectorului 1 a fost sesizată cu rechizitoriul pe 13 mai anul acesta, potrivit portalului instanţelor. Anunţul despre finalizarea anchetei a fost făcut de Mihai Goţiu, pe contul de Facebook.

