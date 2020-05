După două luni de stare de urgență generată de epidemia de coronavirus, România relaxează măsurile treptat. În primă fază, din 15 mai, guvernul a anunțat că țara noastră va fi în stare de alertă și că declarația pe proprie răspundere nu va mai fi obligatorie în localitate. Următorul pas va fi relaxarea condițiilor în domeniul turismului. Peste 100 de hoteluri anunţă, marți, că vor deschide oficial litoralul românesc de la 1 iunie. Astfel, aproape un sfert din capacitatea de cazare a litoralului ar putea fi disponibilă, sau cel puţin s-ar putea da drumul la rezervări în mai puţin de 2 săptămâni. Tot atunci s-ar redeschide şi terasele pe litoral, spre deosebire de restaurante care ar putea fi deschise abia pe data de 15 iunie.

Anca Nedea, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism, a declarat, marți, pentru B1 TV că se aşteaptă ca în a doua săptămână din iunie numărul turiştilor de pe litoral să crească.

“Pe baza rezervărilor făcute la pachetele de early booking, până la izbucnirea epidemiei de Covid-19, dar și ce începe să se dezmorțească acum, noi sperăm să avem un grad de ocupare mediu, între 25 și 30%. Și 20% dacă este, e un grad bun, având în vedere că în aceeași perioadă a anului trecut aveam tot în jur de 30% în prima săptămână din luna iunie. Astfel, și 20% dacă înregistră, este un start bun, pozitiv”, a spus Nedea.

Cu privire la regulile impuse de autorități pe timpul stării de alertă, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism a precizat că au fost luate măsuri pentru prevenirea răspândirii Covid-19, atât pentru turiști, cât și pentru angajați.

“Bineînțeles suntem responsabili nu numai cu implementarea măsurilor necesare de distanțare socială șid e prevenție, dar și de pentru angajații noștri am luat în calcul o serie de măsuri. Urmărim în continuare trendul îmbolnăvirilor. Dacă acesta este bun, noi sperăm să avem aceste procente”, a mai spus Nedea.

