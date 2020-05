Începe sezonul tornadelor în România, avertizează experții. Cele mai expuse județe sunt cele în care astfel de fenomene au apărut și în anii trecuți, Călărași, Constanța și Ialomița, iar cauza principală a furtunilor de acest gen este vecinătatea cu Marea Neagră. Cu toate acestea, ele „pot să apară oriunde pe teritoriul țării”, spune climatologul Roxana Bojariu.



„Tornadele pot să apară oriunde pe teritoriul țării. În sud-est sunt mai frecvente din raportările care s-au făcut până acum. Frecvența mai ridicată în sud-estul țării e legată de factori locali, precum vecinătatea corpului de apă al Mării Negre, care furnizează unul din ingredientele furtunilor puternice, care dau tornade, și anume umiditatea aerului. Pe de altă parte, localizarea în sud-est înseamnă și o expunere mai mare la aceste pătrunderi de aer foarte rece, care pot să întâlnească aerul mai cald ce a staționat în Câmpia Română”, a afirmat climatologul Roxana Bojariu, luni, în direct pe B1 TV, în timpul jurnalului de știri cu Aneta Sângeorzan.

Specialiștii spun că fenomenul poate dura chiar și o jumătate de oră, astfel că poate deveni foarte periculos. Roxana Bojariu a explicat că o zecime din furtunile foarte puternice pot conduce la tornade, dar chiar și așa a atras atenția că „e vorba de un fenomen la scară locală”.

„10% din furtunile foarte puternice pot să genereze, la rândul lor, tornade. E vorba de un fenomen de scară locală, totuși. Vorbim de traiectorii de ordinul câtorva kilometri, în caz extrem de zeci de kilometri, și durate de timp de la câteva minute, la o jumătate de oră”, a adăugat specialista.



Tornadele nu reprezintă un fenomen nou pentru România. Roxana Bojariu a subliniat că „e clar că a fost vorba de o tornadă și acum câteva sute de ani”, judecând după cronicile existente.

„Există cronici de câteva secole, care descriu fenomenul. Evident, nu cu numele de tornadă, dar descriu vârtejul, vântul foarte puternic. E clar că a fost vorba de o tornadă și acum câteva sute de ani”, mai spune climatologul Roxana Bojariu.

