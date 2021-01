Începe vaccinarea anti-COVID la Spitalul Prof. Dr. Dimitrie Gerota. Procedura se încadreaza în prima etapă a campaniei (VIDEO)

Astăzi începe vaccinarea împotriva COVID-19 a personalului medical ce își desfașoara activitatea în cadrul Spitalului de Urgența al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota" din București. Procedura se încadreaza în prima etapă a campaniei de vaccinare anti-COVID demarata la nivel național.

Începând de astăzi, campania de vaccinare se extinde pe întreg teritoriul țării, fiind deschise toate centrele de imunizare dedicate personalului medical și social. „Etapa I se va extinde pe tot teritoriul României. Astfel, vor intra în activitate, la nivel naţional, peste 90% din cele 376 de centre de vaccinare care deservesc personalul medical şi personalul din centrele medico-sociale. Pentru buna desfăşurare a procesului de vaccinare, în cursul acestei zile începe distribuirea a peste 36.000 de doze de vaccin solicitate de centrele de vaccinare existente în fiecare judeţ”, se arată în comunicat al CNCAV.

Mai mult decât atât, ei precizează că, potrivit instrucțiunilor, ”direcţiile de sănătate publică judeţene şi Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti centralizează necesarul de vaccinuri din toate centrele de vaccinare arondate şi îl transmit, până în ora 13,00 a zilei anterioare vaccinării propriu-zise, către Centrul regional de stocare de care aparţin”.

Medicii și asistenții medicali de la Spitalul Prof. Dr. Dimitrie Gerota se vor vaccina în prima etapă de imunizare a populației din România, dedicată personalului aflat în linia 2 în lupta cu noul coronavirus.

Reamintim că începând de astăzi, 4 ianuarie, se deschid toate centrele de vaccinare din țară. Vorbim de 376 de centre de vaccinare, iar de ieri au început să fie distribuite către aceste un număr de 30.000 de doze de vaccin.

Totodată, medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, susținea faptul că începând de astăzi ne putem aștepta ca aproximativ 20.000 de persoane să fie imunizate zilnic.

De astăzi, ativitatea de vaccinare pentru prima etapă a imunizării se va extinde pe tot teritoriul României. Peste 90% dintre cele 376 de centre de vaccinare vor intra în activitate luni, a anunțat, duminică, Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19.

Din 27 decembrie 2020, atunci când a început campania de vaccinare pe teritoriul României, au fost vaccinate 13.596 de persoane, fiind înregistrate, în total, 37 de reacții comune și minore.

Reamintim că spitalul Gerota a fost introdus în carantină, după ce Nelu Tătaru a anunțat pentru B1 TV, în data de 18 martie, că 22 de cadre medicale, inclusiv managerul, au fost depistate pozitive cu coronavirus. (Detalii AICI)

Focarul epidemiologic de la Spitalul Gerota a pornit de la un fostul șef adjunct al Poliției Capitalei a ascuns faptul că a fost în Israel, spunând că nu a plecat nicăieri, internarea lui transformându-se astfel într-o sursă de infecție. La data de 1 aprilie 2020, Spitalul Prof. Dr. Dimitrie Gerota a ieșit din carantină.

