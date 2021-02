Începe vaccinarea cadrelor didactice împotriva COVID-19. Peste 60.000 de angajați urmează să fie imunizați până pe 10 martie (VIDEO)

Miercuri, 24 februarie începe vaccinarea personalului din învățământ împotriva noului coronavirus, în Bucureşti şi în 23 de judeţe. În perioada următoare vor fi deschise şi centrele speciale din celelalte judeţe.

Joi vor fi operaționale centre de vaccinare în 14 judeţe, iar din 26 februarie în alte 2 judeţe şi în 1 martie în ultimele judeţe.

Coordonatorul campaniei, medicul militar Valeriu Gheorghiţă, a anunţat că peste 60.000 de dascăli vor fi imunizaţi cu prima doză până pe 10 martie.

Inspectoratele se vor ocupa de programarea personalului didactic, deoarece acest lucru nu se va face pe platforma dezvoltată de STS.

“Programarea se va face după o altă modalitate şi nu se efectuează programarea în platforma informatică, practic unităţile de învăţământ centralizează lista cu personalul propriu care doreşte să fie vaccinat în această perioadă, aceste liste sunt centralizate la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene şi sunt transmise către direcţiile de sănătate publică. Direcţiile de sănătate publică, în funcţie de capacitatea cabinetelor de vaccinare şi de perioada pe care am propus-o pentru derularea activităţii de vaccinare efectuează programarea persoanelor respective, iar beneficiarii vor fi anunţaţi prin grija inspectoratelor şcolare şi a conducătorilor unităţilor de învăţământ. Procesul de vaccinare ar trebui să dureze între 7-10 zile pentru fiecare judeţ, în funcţie de momentul la care debutează activitatea de vaccinare”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

Vaccinarea se va face în centre separate, special amenajate, cu vaccin AstraZeneca pentru persoanele care au 55 de ani inclusiv şi cu vaccin Pfizer pentru cei peste această vârstă, urmând a exista circuite separate de vaccinare.

