Incident aviatic pe Aeroportul Henri Coandă. Un avion a fost întors din drum, la scurt timp după decolare (VIDEO)

Incident grav cu o aeronava Tarom. Avionul a fost întors din drum la scurt timp de la decolarea de pe pe aeroportul Henry Coandă din cauza unor probleme tehnice. Cursa care trebuia să ajungă la Londra în această după-amiază a avut din aceste motive o intarziere de peste 2 ore.

Un avion de pasageri, aparţinând companiei Tarom, a fost întors la sol pe Aeroportul „Henri Coandă", au anunţat pe pagina de Facebook reprezentanţii companiei.

Piloții aeronavei Tarom, un Boeing 737-800NG, au remarcat la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Otopeni - Henri Coandă din București, cu direcția Londra, „o indicație neconformă". Astfel, pentru siguranța pasagerilor, echipajul a luat decizia de a întoarce avionul Tarom la bază, pe Aeroportul Henri Coandă.

„Aeronava Boeing 737-800NG a decolat la ora programată, însă la scurt timp după a fost identificată o indicație neconformă. În acest sens, pentru siguranța pasagerilor, echipajul a luat decizia de a întoarce aeronava la bază, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă Bucurști", anunță compania pe pagina oficială de Facebook.

Pasagerii au fost transferați către o altă aeronavă pregătită să zboare spre Londra, au mai tramsmis reprezentanţii Tarom.

