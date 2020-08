Incident grav în Sălaj. Doi polițiști, amenințați de 50 de persoane înarmate cu bâte (VIDEO)

Un incident grav a avut loc în județul Sălaj. Doi polițiști de la Secția Rurală din localitatea Nușfalău au fost atacați și amenințați de 50 de persoane înarmate cu bâte. Agresorii s-au calmat numai după ce polițiștii au tras mai multe focuri de avertisment.

Polițiștii din localitatea Nușfalău, din județul Sălaj au avut parte de momente tensionate, în timpul unui scandal în stradă. A fost necesară intervenția jandarmilor și focuri de avertisment, pentru a-i calma pe doi bărbați aflați în stare de ebrietate, care făceau scandal în mijlocul drumuli.

Polițiștii au fost chemați printr-un apel la 112, din cauza unui bărbat care ar fi făcut scandal în plină stradă. La fața locului aceștia au descoperit însă doi bărbați sub influența alcoolului, unul dintre ei încercând chiar să-l lovească pe polițist cu o bâtă în cap.

Scandalul însă a căpătat o altă amploare în momentul în care unul dintre polițiști a încercat să folosească spray-ul lacrimogen. Mai multe persoane s-au adunat la fața locului, unde i-au amenințat pe oamenii legii cu bâte și pietre.

„Colegii mei au fost solicitați la un apel telefonic la 112, sâmbătă seara, în jurul orei 20:00, de către o femeie din comuna Nușfalău, să intervină la un scandal. Prin sesizare era vorba despre un bărbat care provoca scandal pe stradă. Ajunși la fața loculuil, colegii mei au identificat doi bărbați, de 47 de ani respectiv 21 de ani, aflați sub influența băuturilor alcoolice. Cel de 47 de ani a intenționat să îl lovească pe polițist cu un par în cap. Acesta însă a folosit spray-ul iritant lacrimogen, iar la scandal s-au adunat în scurt timp zeci de persoane care au început să amenințe polițiștii, să arunce cu pietre înspre ei și înspre autospecială. Pentru a evita atacul, colegii mei au tras 8 focuri de armă în plan vertical, focuri de avertisment. În sprijinul lor au sosit și colegii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale și jandarmi, în acel moment 7 persoane au fost conduse la audieri, în urma intervenției nu a fost rănită nicio persoană. Maria Cristea, purtător de cuvânt IPJ Sălaj.

Odată cu intervenția jandarmilor, oamenii s-au calmat iar 7 persoane au fost conduse ulterior la audieri. Autoritățile au anunțat că în urma evenimentelor neplăcute, nu a fost rănită nicio persoană.

