Incident grav în Suceava: Activist de mediu și fiica sa, atacați de un pădurar în primă zi (VIDEO)

Un incident şocant care a avut loc în Suceava a fost transmis live pe Facebook. Mai precis, Tiberiu Bosutar, un activist civic a fost atacat cu toporul, chiar când se plângea pe Facebook de furturile de lemne din zonă.

Bărbatul era împreună cu fiica sa, care a fost îngrozită de incident.

Cei doi au apucat să se ascundă în maşină, iar agresorul şi-a vărsat nervii pe autoturism.

Tiberiu Bosutar spune că autorităţile române au promis că îl vor da afară pe pădurar acum 2 luni, când a fost prins cu o maşină de lemne fără acte, însă acesta îşi continuă activitatea.

Tiberiu Bosutar, atacat cu topoare de un consilier al Gărzii Forestiere Suceava

Reamintim că, Tiberiu Bosutar a mai fost atacat cu topoare, în mai, de un consilier al Gărzii Forestiere Suceava.

Mai precis, acesta se îndrepta împreună cu alte trei persoane, spre Broșteni pentru a filma și documenta mai multe ilegalități care ar fi fost săvârșite în pădurile din zona. La un moment dat, mașinile acestora au fost blocate de Mugurel Nacu, consilier în cadrul Gărzii Forestiere Suceava, și de fiul acestuia, Ionel Nacu, patronul SC Fenster Dor SRL Stulpicani.

”Pentru prima data in viata, am fost cat pe ce sa-mi pierd chiar viata. Am fost atacati cu topoare. Uitati masina faramata cu topor. Culmea, cine ne-a atacat? Nacu Mugurel si cu fiul lui, pe drumul public. Inspectorul de la Garda Forestiera Suceava ne-a atacat si ne-a distrus masina (...) Tocmai cei care trebuiau sa apere padurea tarii ne omoara”, afirma atunci activistul, în filmarea de pe Facebook.

Tăieri ilegale de pădure pe o suprafață administrată de familia lui Mihai Mugurel Nacu

Bărbatul a scris pe blogul său, legeacodrului.ro, un material în care a arătat pe proprietarul unei suprafeţe de pădure de pe raza localităţii Dârmoxa a oraşului Broşteni din judeţul Suceava a tăiat aproximativ 100 de copaci, fără să-i marcheze. Boşutar a arătat că ciotele copacilor erau nemarcate în pădure şi a cerut autorităţilor în mod public să facă verificări.

Uiterior, activistul de mediu s-a dus în pădure ca să vadă dacă autorităţile au luat măsuri, în urma neregulilor semnalate, însă și atunci a avut parte de incidente neplăcute.

“În zona se poate ajunge fără a intra în fond forestier. Când am ajuns la Dârmoxa, ne-am rătăcit şi când ne-am întors, am dat nas în nas cu vreo 15 pădurari, care ne urmăreau din spate. Toţi aveau cagule în vârful capului. Am reuşit să aplanez situaţia şi ne-am întors. Mai eram cu un alt activist de mediu din zona Suceviţa, Tiberiu Vatamaniuc. El a împrumutat de la cineva maşina. Pe drum el a spus că nu crede că un angajat de la Garda Forestieră poate să aibă gater. În drumul nostru spre casă am trecut prin zona gaterului ca să-i arăt stivele de lemne a lui Nacu. Sunt sigur că tot drumul am fost urmăriţi”, a declarat Tiberiu Boşutar.

Pe de altă parte, Garda Forestieră Suceava a transmis un comunicat de presă în care arată că inginerul Mihai Mugurel Nacu a precizat că nu a avut niciun contact direct cu Tiberiu Boşutar la acea dată.