Incident grav într-un cartier rezidențial din Alexandria: Gloanțele trase de polițiști într-un poligon au ricoșat în casele oamenilor (VIDEO)

A plouat cu gloanţe în Alexandria. Locuitorii oraşului au fost puşi pe jar, după ce mai multe gloanțe ce veneau dintr-un poligon de tragere au intrat prin geamurile caselor, iar altele au trecut pe lângă niște oameni aflați la muncă. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz, iar cercetările sunt în desfăşurare, informează B1 TV. Potrivit impactnews24.ro, poligonul a fost folosit în ultimele zile chiar de către polițiștii din Teleorman.

La marginea Alexandriei, într-un cartier rezidențial, se află un așa-zis poligon de tragere care ar apaține Clubului Școlar Sportiv Alexandria. Deși este omologat pentru a fi folosit, din el au mai „scăpat câteva gloanțe”. Doar că unele au ciuruit geamuri de locuințe, iar altele au șuierat pe la urechile unor mecanici auto care lucrează la un service. În ultimele zile, poligonul ar fi fost folosit de polițiștii teleormăneni.

