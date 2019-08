Incident GRAV pe plaja din Costinești. A intervenit elicopterul SMURD (FOTO, VIDEO)

Incident grav, joi, la Costinești. Elicopterul SMURD a intervenit pentru a prelua un copil care a fost la un pas de -ași pierde viața în valurile mării, în dreptul plajei de la Obelisc.

O turistă a declarat pentru B1.ro că fetița a fost scoasă la mal, iar medicii o resuscitează.

