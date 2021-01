Incident neobișnuit la Bușteni: O ambulanță, trimisă să preia un copil rănit, a fost atacată de turiști cu bulgări de zăpadă (VIDEO)

Incident revoltător la Buşteni. O ambulanţă trimisă la baza pârtiei Kalinderu ca sa preia un copil rănit a fost blocată de turişti. Oamenii au năvălit cu bulgări şi cu vin fiert asupra maşinii, sub pretextul că semnalele acustice le-ar fi speriat copiii. Un salvator montan a intrevenit să liniştească spiritele, dar a fost bruscat.

Un salvamontist al Serviciului Public Județean Salvamont Prahova a intervenit după ce un mai multe persoane a atacat ambulanța cu bulgări de zăpadă, susținând că semnalele acustice ale Salvării le-au speriat copiii, informează prahovainfo.ro.

Un martor a filmat momentul în care turiştii blochează accesul ambulanţei şi devin recalcitranţi. Salvatorul montan a încercat să aplaneze starea de agitație, dar unul dintre turiști l-a bruscat şi l-a determinat să plece.

Niciun ofiţer de ordine publică nu se afla în zonă în momentul respectiv, deşi, pârtiile de pe Valea Prahovei erau arhipline. Salvamontistul a solicitat, însă, personal intervenția jandarmilor. Aceştia i-au amendat pe trei dintre indivizii recalcitranți.

