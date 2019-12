Caz şocant în Penitenciarul Giurgiu. Un deținut a murit, în ziua de Crăciun, după o bătaie cu un coleg de celulă, informează B1 TV. Totul s-a întâmplat miercuri, în jurul orei 5.30.

Bărbatul a murit în baie, în urma unei lovituri primite, iar celălalt deținut a fost transportat la spital. Ambii erau închiși în regim de maximă siguranță.

„Persoanele implicate în incident se aflau cazate în aceeași cameră de deținere, conflictul spontan și decesul deținutului survenind în grupul sanitar al camerei, urmare aplicării unei lovituri. Personalul unității a solicitat, de îndată, sprijinul unui echipaj SMURD, în ciuda eforturilor medicilor fiind declarat decesul. Deținutul prezumat agresor a fost transportat la o unitate spitalicească, în vederea efectuării unui control medical”, au transmis reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

În cadrul penitenciarului se vor face cercetări pe linie disciplinară.

„Totodată, conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor a dispus deplasarea, la Penitenciarul Giurgiu, a unei echipe de specialiști de la nivelul aparatului central, coordonată de directorul Direcției Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar, în vederea verificării cauzelor și împrejurărilor producerii incidentului”, mai precizează reprezentanții ANP.

