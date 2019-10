Incidente în prima zi de pelerinaj la Cuvioasa Parascheva. Peste 17.000 de oameni au aşteptat să treacă pe lângă racla sfintei (VIDEO)

A început pelerinajul de hramul Sfintei Parascheva. Vineri, peste 17.000 de persoane din toate colţurile ţării au aşteptat să treacă pe lângă racla cu moaştele Sfintei Cuvioase, scoase pe esplanada din faţa Catedralei Mitropolitane, informează B1 TV. Municipalitatea ieșeană a anunțat că pe străzile din apropierea Mitropoliei vor fi amplasate șase ecrane de mari dimensiuni pentru ca pelerinii să poată asculta slujbele.

