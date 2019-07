INCREDIBIL: Amalia Năstase a ajuns PIELE ȘI OS! Cea mai spectaculoasă DIETĂ din showbiz (FOTO)

Aflată de câteva luni într-un proces de reinventare corporală, Amalia Năstase s-a fotografiat în tmp ce se afla la un un salon pentru un tratament de întreținere. Fanii au fost uimiți când au văzut cât de slabă este.

În doar câteva luni, Amalia Năstase, fosta soție a lui Ilie Năstase, a slăbit peste 20 de kilograme, iar rezultatele sunt mai mult decât vizibile. Pe contul său de Instagram, vedeta a postat o fotografie în care apare într-un salon de înfrumusețare, unde se pregătea pentru un tratament.

În imaginea respectivă, Amalia Năstase afișează o siluetă de vis, lucru pe care l-au remarcat imediat și cei care îi urmăresc activitatea din mediul online.

Împreună cu un medicul italian Giuseppe Castalado, Amalia a găsit dieta potrivită metabolismului său.