Vineri s-au înregistrat 9.489 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. În municipiul București și în alte opt județe rata de incidență a depășit 5.

Județele în care rata de infectare cu COVID-19 a crescut, vineri

În București, rata de infectare a trecut de 5,07. Situația este gravă și în Sibiu, Cluj, Bihor, Timiș, Prahova, Alba, Brașov, unde respectivul indice a trecut de 5.

București – 5,07

Alba – 5,81

Sibiu -7,78

Cluj – 7,3

Prahova – 6,25A vrut să renoveze casa pe care abia o cumpărase, dar A ÎNGHEȚAT când a scos pardoseala! Era acolo de 79 de ani

Brașov – 5,5

Timiș – 6,49

Arad – 5,24

Bihor – 5,9

Bilanț negru al pandemiei de coronavirus

În intervalul 12.11.2020 (10:00) – 13.11.2020 (10:00) au fost raportate 174 decese (100 bărbați și 74 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Arad, București, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Botoșani, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Galați, Harghita, Ilfov, Ialomița, Iași, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Sălaj, Suceava, Timiș, Teleorman, Vrancea și Vaslui.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20 – 29 de ani, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 18 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 39 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 66 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 44 decese la categoria de peste 80 de ani.

Distribuția cazurilor pe județe

Distribuția îmbolnăvirilor, per județe, arată în felul următor: Alba 252 de cazuri noi (7407, număr total de cazuri confirmate), Arad 291 (8153), Argeș 264 (9331), Bacău 152 (10241), Bihor 377 (10149), Bistrița-Năsăud 181 (4224), Botoșani 117 (4559), Brașov 507 (13517), Brăila 73 (4114), Buzău 99 (5091), Caraș-Severin 85 (3572), Călărași 71 (2676), Cluj 586 (14867), Constanța 970 (9837), Covasna 84 (3120), Dâmbovița 136 (8546), Dolj 285 (9323), Galați 130 (7696), Giurgiu 116 (2701), Gorj 60 (3643), Harghita 90 (3949), Hunedoara 154 (6294), Ialomița 90 (3129), Iași 354 (14409), Ilfov 500 (9574), Maramureș 191 (6566), Mehedinți 65 (2839), Mureș 390 (8457), Neamț 139 (7794), Olt 119 (5198), Prahova 388 (14056), Satu Mare 154 (3419), Sălaj 115 (4437), Sibiu 470 (9535), Suceava 114 (11094), Teleorman 85 (4234), Timiș 489 (14194), Tulcea 71 (2062), Vaslui 86 (6126), Vâlcea 92 (6497), Vrancea 57 (4251).

Cu o incidență de 5,07 la mia de locuitori, Municipiul București are 1114 de cazuri noi și 47782 per total.

Cazuri noi nealocate pe județe – minus 674.