A fost alertă pe Bega, după ce un apel la 112 a dat startul mobilizarii pentru gasirea unui tanar.

Bărbatul s-a dezbracat, si-a lasat hainele pe ponton si a intrat sa se racoreasca in apa, dar, din păcate, nu a mai iesit la suprafata. Un trecator a sarit în ajutorul lui, dar nu a reusit sa il gaseasca. Așa că cei din zonă au alertat imediat autoritățile.

La fațța locului au ajuns 4 barci cu echipaje ale pompierilor, un scafandru, 1 echipaj SMURD si trei baloane de iluminat. Echipelor de cautare li s-a alaturat si un scafandru de la ISU Arad, dar si alti doi de la SVSU Timisoara, alaturi de alti doi voluntari, scrie opiniatimisoarei.ro. De asemenea, Administratia Bazinala de Apa Banat a trimis in sprijin o barca pentru a-l gasi pe tanar.

Salvatorii l-au descoperit pe tânăr la aproximativ 10 metri de pontonul de pe care sarise in apa sa se racoreasca, in dreptul statiei de vaporase Constantin Brancoveanu. Acesta a fost scos din apele Begai, iar echipajele medicale au inceput rapid manevrele de resuscitare chiar pe malul raului. Dar din pacate, in ciuda eforturilor disperate ale doctorilor, tanarul nu a putut fi salvat.

Trupul neinsufletit a fost preluat de legisti, iar politistii incearca sa-l identifice pe tanar.