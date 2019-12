HALUCINANT! O infirmieră de la Spitalul ”Sf. Spiridon” a venit cu o alcoolemie RECORD la locul de muncă (VIDEO)

Caz halucinant în Iaşi.

O infirmieră, în vârstă de 47 de ani, de la Spitalul ”Sf. Spiridon” a venit în stare de ebrietate la locul de muncă, iar medicii au rămas uimiţi atunci când au văzut rezultatele alcoolemiei.

Femeia lucrează de doi ani ca infirmieră la spitalul din Iaşi, iar potrivit colegilor ei, nu este pentru prima dată când vine la muncă sub influenţa băuturilor alcoolice.

Cu toate acestea, infirmiera era ”acoperită” mereu de colegi, însă, recent, o colegă de-a sa a dezvăluit tot.

Medicii i-au recoltat probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei, iar rezultatul a fost șocant. Mai precis, infirmiera avea o alcoolemie de 3,43 mg/l alcool pur în sânge.

