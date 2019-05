Pacienţi înjuraţi şi loviţi de asistente şi infirmiere. Se intampla chiar în Spitalul Universitar din Bucureşti. Scenele revoltătoare au fost surprinse de un pacient şi postate pe o reţea de socializare.

Totul s-a întâmplat acum două zile, în triajul camerei de gardă. Acolo, cele trei asistente nu s-au sfiit să trateze inuman pacienţii, să le vorbească urât, să îi înjure şi să îi lovească.

Filmarea a fost publicată pe reţelele şi a devenit virală. În numai câteva minute a strâns mii de distribuiri şi comentarii. Internauţii au fost şocaţi de felul în care se petrec lucrurile într-un spital de stat din România. Conducerea spitalului a condamnat atitudinea assistentelor.

"Ne delimităm clar de atitudinea celor trei infirmiere. Spitalul Universitar de Urgență București promovează o relație corectă, umană cu pacienții, nu tolerează în niciun fel agresiunea fizică sau verbală și se străduiește să răspundă prin metode pașnice la toate încercările de provocare din partea pacienților (...). Comisia de disciplină a spitalului se va întruni cu celeritate și va analiza aceste aspecte, iar sancțiunile vor fi în raport cu gravitatea faptelor", se arată în comunicatul conducerii spitalului.

Mai mult, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, într-o intervenţie telefonică pentru B1TV, că nu tolerează asemenea comportamente şi ea ar vrea ca cele trei persoane să fie concediate.

"Mi-a fost adus la cunoştinţă acest caz, am primit şi eu filmuleţul din diverse surse şi cu siguranţă nu tolerăm astfel de comportamente. Am sugerat conducerii spitalului ca măsurile pe care cei din comisia de disciplină le vor lua pentru cele trei persoane să fie cele mai drastice, mergând până la desfacerea contractului de muncă. Cine nu are veleităţi pentru a lucra în sistemul de sănătate nu are ce căuta.(...) Eu personal cred că desfacerea contractului de muncă ar fi cea mai bună măsuri", a declarat Sorina ontea.

Comisia de disciplină a Spitalului Universitar se va reuni vineri pentru a stabili sancţiunile acordate.

