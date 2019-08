Informare meteo de CANICULĂ pentru toată țara: Urmează NOPȚI TROPICALE. Care este perioada vizată (VIDEO)

Este din nou alertă de caniculă în ţara noastră. Meteorologii au emis o informare meteo şi anunţă temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă a anului și temperaturi tropicale pentru nopțile următoare.

NUNTA ANULUI ÎN SHOWBIZ! DANI OȚIL A FOST DAT DE GOL ÎN DIRECT! ESTE VORBA DESPRE CELEBRA... (GALERIE FOTO)

Informarea meteo este valabilă pentru zilele de 23, 24 și 25 august. În această perioadă, disconfortul termic va fi ridicat, iar local în regiunile vestice, sudice și sud-estice indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unităţi.

PROFEȚIE BOMBĂ! CARMEN HARRA A SPUS ADEVĂRUL! TOATĂ ȚARA E ÎN STARE DE ȘOC! NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

Temperaturile maxime se vor situa frecvent între 32 și 34 de grade, mai ridicate, spre 35...36 de grade local în Oltenia și Muntenia și izolat în Banat și Crișana, unde și nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse în general între 19 și 22 de grade.

ȘOC ȘI GROAZĂ ÎN SHOWBIZ! ANDREEA MARIN, IMAGINI DE COȘMAR! A INTRAT ÎN DEPRESIE ȘI S-A GÂNDIT CHIAR LA SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.