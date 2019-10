Meteorologii au emis duminică o informare de vreme rece. Astfel, în intervalul 6 octombrie, ora 12:00 – 8 octombrie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, se vor produce ninsori la munte, precipitații mixte în zonele subcarpatice și se vor semnala precipitații în majoritatea regiunilor, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

La munte, mai ales în Carpații Orientali și Meridionali, acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare, în zona montană înaltă se va depune strat nou de zăpadă, iar temporar vântul va avea unele intensificări, spulberând zăpada. În zonele subcarpatice aferente acestor masive, îndeosebi din Moldova și Transilvania, precipitațiile vor fi mixte.

Vremea se va menține deosebit de rece și pe parcursul zilei de marți (8 octombrie), precum și în noaptea de marți spre miercuri (8/9 octombrie).

