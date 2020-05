Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul procesului de recrutare

S.C ANCORE MEDIA S.R.L. cu sediul in BUCURESTI, str. Abrud, nr. 100, Sector 1 identificata cu J40/4951/2005 CUI 22054370 prelucreaza date cu caracter personal in calitate de angajator in conformitate cu Regulamentul 679 si Ghidul 249 al Grupului de lucru 29.

Date cu caracter personal inseamna informatii cu privire la candidat: nume, prenume, data nasterii, sex, starea civila, adresa (domiciliul/resedinta), telefon, adresa de e-mail, imaginea (fotografii) , informatii cu privire la dezvoltarea profesionala (diplome, studii), salariul , functiile detinute anterior si locurile de munca, date cu privire la atributiile si sarcinile indeplinite, date privind evaluarea competentelor profesionale/evaluarea performantelor individuale, date cu privire la formarea profesionala, recomandari. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal Datele sunt prelucrate conform cerintelor Codului Muncii, a legislatiei in vigoare cat si al legitimului interes in vederea desfasurarii activitatii de recrutare, cu urmatoarele scopuri:

Recrutare

Interviu

Legalitatea prelucrarii Datele cu caracter personal sunt prelucrate de angajator pe toată durata procesului de recrutare în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizata avand ca baza legala:

obligații legale (articolul 6 litera (c) GDPR.

Interes legitim (articolul 6 (f)) GDPR

Destinatarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal nu se transmit in afara companiei. Pastrarea datelor: Datele sunt pastrate in conformitate cu masurile interne de securitate a datelor cu caracter personal pe perioada procesului de recrutare. In situatia in care candidatul este respins datele se sterg intr-un interval de cel mult 30 de zile de la momentul incheierii procesului de recrutare. Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele personale

Ancore Media asigură respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate în temeiul GDPR:

Dreptul de acces la date (art. 15 alin. 1 din GDPR): dreptul dumneavoastră de a obține din partea Operatorului o confirmare că acesta prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile aferente, potrivit legii;

(art. 15 alin. 1 din GDPR): dreptul dumneavoastră de a obține din partea Operatorului o confirmare că acesta prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile aferente, potrivit legii; Dreptul la rectificare (art. 16 din Regulament): dreptul dumneavoastră de a obține de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea și/sau completarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv incomplete;

(art. 16 din Regulament): dreptul dumneavoastră de a obține de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea și/sau completarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv incomplete; Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul dumneavoastră de a obține din partea Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în situațiile expres prevăzute de lege (art. 17 alin. 1 din GDPR).

dreptul dumneavoastră de a obține din partea Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în situațiile expres prevăzute de lege (art. 17 alin. 1 din GDPR). Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor (art. 18 din Regulament): dreptul dumneavoastră de a obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării datelor.

(art. 18 din Regulament): dreptul dumneavoastră de a obține din partea restricționarea prelucrării datelor. Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament): dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, aveți dreptul de a primi aceste date într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat; datele astfel primite pot fi conservate de dumneavoastră, pot fi transmise altui prestator de servicii sau, în urma solicitării dumneavoastră, le putem transmite noi către prestatorul de servicii pe care ni-l veți indica, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(art. 20 din Regulament): dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, aveți dreptul de a primi aceste date într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat; datele astfel primite pot fi conservate de dumneavoastră, pot fi transmise altui prestator de servicii sau, în urma solicitării dumneavoastră, le putem transmite noi către prestatorul de servicii pe care ni-l veți indica, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Dreptul de opozitie (art. 21 din Regulament): dreptul dumneavoastră de a va opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră personale, din motive legate de situația dumneavoastră particulară; Operatorul nu va mai prelucra datele dumneavoastră, cu excepția cazului în care demonstrează ca are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul prelucrării este valorificarea unui drept în instanță.

Plangeri/solicitari in legatura cu prelucrarea datelor personale

În vederea exercitării drepturilor mai sus menționate, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată olograf, la urmatoarea adresa de e-mail……………….. sau la sediul Operatorului.

Vom răspunde acestor solicitari fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în cel mult o lună de la primirea cererii. În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni. În acest caz, vă vom informa cu privire la o astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. Ne rezervam dreptul de a stabili o taxă în cazul cererilor repetate, conform Regulamentului.

În cazul în care va comunica decizia de a nu lua măsuri în legătură cu cererea dumneavoastră sau dacă răspunsul nostru nu este satisfăcător, aveți dreptul de a depune o plângere:

fie la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) , cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa [email protected] ;

, cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa ; fie la instanța competentă.

Diverse

Această informare este în vigoare incepand cu data de 10 mai 2018 si poate fi actualizată din când în când.