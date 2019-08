INFORMAȚII CRUCIALE pentru TOȚI PENSIONARII! Ce se întâmplă cu PENSIILE românilor. MĂSURI de ULTIM moment

Viorica Dăncilă tocmai a făcut anunțul! A ținut să se afle chiar de la ea!

Deși sute de mii de pensionari se vor trezi cu pensii mai mici, Dăncilă a vrut să-i asigure pe români că nu li se vor tăia veniturile.

Guvernul nu va tăia veniturile românilor prin rectificarea bugetară, susține chiar premierul Dăncilă, conform Capital.

„Vreau să fie tuturor foarte clar că, prin actuala rectificare bugetară, Guvernul nu va tăia veniturile românilor. Am luat în calcul mai multe măsuri pe care să le includem în această rectificare şi am dezbătut impactul fiecăreia, ţinând cont de faptul că în spatele cifrelor se află cetăţenii români. Ca prim-ministru, am în permanenţă acest lucru în atenţie”, a scris Dăncilă, joi, pe Facebook.

Majorarea accizei la ţigarete, reducerea numărului de posturi de secretari de stat în ministere, eliminarea sporului pentru condiţii grele şi vătămătoare, taxarea pensiilor care nu se bazează pe contributivitate, se numără printre măsurile ce vor fi incluse într-o Ordonanţă de Guvern ce urmează a fi discutată luni de Executiv, potrivit unor surse oficiale.

Astfel, în ceea ce priveşte acciza la ţigarete, această se va majora, începând din septembrie, de la 483,74 lei/1.000 de ţigarete, la 503,97 lei/1.000 de ţigarete.