Un inginer chimist dinamitează cazul Caracal. Este vorba despre Corneliu Ivașcu, fostul director tehnic al Combinatului chimic din Arad, care a declarat că tot ce se spune în spațiul public sunt „baliverne". Nu este posibil ceea ce declară criminalul de la Caracal, susține Ivașcu, care spune că pentru a arde un corp îți trebuie o sursă puternic oxidantă.

”Nu știu care sunt interesele, dar am sesizat că, pe voi, presa, vă trimit după ceea ce vor ei. (...) Ceea ce văd că se vehiculează în spațiul public sunt niște aiureli, niște baliverne”, a declarat Corneliu Ivaşcu pentru Q Magazine.

Mai mult, acesta susține că tot ce a declarat Gheorghe Dincă nu are nicio legătură cu realitatea.

”Pentru a arde un corp, îți trebuie o sursă puternic oxidantă, adică trebuie introdus un surplus de oxigen sau, cum făceau pe vremuri fierarii cu foalele, pentru că altfel nu ardea cărbunele. Degeaba ai doar benzina dacă nu ai și aer. Îți mai trebuie, obligatoriu, o substanță oxidantă să reacționeze cu substanțele organice. Dacă era o ardere completă, nu poate fi vorba de ADN. (...) Ar trebui să existe un fragment care nu a fost supus arderii flăcării. Să fi fost supus unei temperaturi de doar 400-500 de grade. Doar în acest caz ar mai rămâne tiparul inițial al ADN-ului”, a explicat inginerul chimist.

De asemenea, acesta a mai spus că cei care sunt interesați ar trebui să facă un mic experiment.

”Propun pentru cei interesați să repete experimentul la scară mică: să ia ceva gen cutie de bere, să pună circa 100 grame de costiță și să-i dea bătaie”, a mai adăugat Ivaşcu.

