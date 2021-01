Înmormântare cu scandal în Prahova: Sute de localnici, furioși că suspectul crimei a fost lăsat liber de judecători (VIDEO)

Înmormântare cu scandal într-o localitate din Prahova. Sute de persoane din comuna Dumbrava s-au revoltat după ce principalul suspect al unei crimei a fost lăsat în libertate de judecători, informează B1 TV. Un tânăr de 22 de ani, tată a doi copii, a fost omorât în bătaie la o petrecere în a doua zi de la Revelion.

Peste trei sute de persoane, oameni în vârstă, dar şi copii, s-au adunat în faţa casei din satul Cornu de Sus, comuna Dumbrava, unde a locuit tânărul ucis în bătaie. Îmbrăcaţi cu tricouri albe cu portretul victimei pe piept, oamenii au pornit în marş pe străzile satului şi au cerut să se facă dreptate. Rudele şi prietenii tânărului omorât sunt revoltaţi că autorităţile l-au lăsat în libertate pe cel suspectat de omor.

Bărbatul de 22 de ani a fost bătut şi apoi înjunghiat de mai mulţi prieteni de pahar cu care petrecuse cu puţin timp înainte de a-şi găsi sfârşitul. Crima a avut loc pe o stradă din comună.

Ca să scape de cătuşe, agresorii au anunţat la numărul unic de urgenţă că prietenul lor a vrut să se sinucidă.

Bărbatul mort era tatăl a doi copii, unul de doar câteva luni. Cel de-al doilea nici măcar nu a împlinit doi ani.

