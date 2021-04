Inovație culinară: Pâine făcută din făină de greier, coaptă la USAMV Iași. Ce a spus dr. Otilia Murariu, pe B1 TV, despre acest produs inedit (VIDEO)

O pâine făcută cu făină de greier a fost coaptă în laboratorul de panificație al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași. Otilia Murariu, șef de lucrări la USAMV Iași, a vorbit despre acest produs inedit, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, și a explicat inclusiv că, dacă este utilizat cu alte ingrediente adecvate, „poate fi o hrană foarte bună pentru persoanele care au intoleranță la gluten”.

