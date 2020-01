Înregistrare-bombă din dosarul crimelor de la Caracal. Luiza Melencu, scoasă din țară de o femeie cu ochii verzi și dusă în Elveția

Apar noi informații în dosarul ”Caracal”. O mătușă a Luizei Melencu a prezentat la Antena 3 o înregistrare din 15 iunie 2019, a prezentat o înregistrare dintre ea și procurorul Liviu Vasilescu.

Dialogul este între Alina Vasile, verișoara Monicăi Melencu și procurorul Liviu Vasilescu.

Alina Vasile îi spune procurorului că au fost contactați de diverse persoane care să le dea o serie întreagă de ponturi despre dispariția Luizei.

Una dintre persoanele care i-au contactat, un anume Nelu Geneș, din Caracal, căruia și lui i-ar fi fost răpită fata.

ALINA VASILE: Alina Vasile mă numesc. Sunt verișoara Monicăi Melencu şi mătuşa Luizei. Din Austria vă sun, din Graz.

LIVIU VASILESCU: Ia spuneţi-mi, cum ați ajuns să discutaţi cu domnul ăsta – Sile.

ALINA VASILE: Să vă zic de la bun început: Domnul Nelu Genes, suntem cunoștințe mai vechi. Suntem din Caracal și ne cunoaștem de foarte mult timp. Cu Sile ne-am cunoscut aici în Graz, Nelu Genes este domnul celalat. Am văzut că deţine site-ul ăsta, am crezut că face treabă bună.

Eu i-am cerut lui aşa: Sile, te rog eu frumos, dacă deţii prima inregistrare cu femeia aia care spune cine a luat-o pe Luiza , unde a dus-o, cum a trecut-o vama, ca ştiţi povestea, că a trecut-o vama morfinată, că a luat-o cu o maşina o doamnă cu nu ştiu ce ochi

LIVIU VASILESCU: Asta am aflat-o acuma, nu ştiam că e mai veche? De când e povestea asta? Povestea asta de care îmi vorbiți, cu trecutul pe la vamă, de când e?

ALINA VASILE: Păi atunci când a zis că a răpit-o femeia aia cu ochii verzi, cu părul pănă la umeri.

******

LIVIU VASILESCU: Dar mai înainte de asta mai fusese vorba de așa ceva?

ALINA VASILE: Nu, nu, nu, nu.

LIVIU VASILESCU: Dar a mai fost vorba ca fata este la Roma?

ALINA VASILE: Nu! Eu astăzi am primit de la cineva ca ar fi în Elveția.

LIVIU VASILESCU: Eu știu de pe site, ca cel puțin pe site-ul asta cu „Noi suntem ajutorul” s-a postat de pe 10 Iunie că cer ajutor celor din Roma...

Pai, i-a dat și mamei o inregistrare.

ALINA VASILE: Da, dar zice că mai deţine o inregistrare în care i-ar fi povestit cum a luat-o de la ocazie, cum a trecut-o vama, unde a dus-o, că e inchisă, că mai sunt nişte bărbați din Caracal.

LIVIU VASILESCU: Ca și când ar fi fost tot timpul împreună cu oamenii ăștia, nu? Știa și de unde a fost luată, și unde a fost dusă, și cum arată, știa tot.

ALINA VASILE: Eu chiar am crezut când a spus.

LIVIU VASILESCU: Normal. Cu cât iţi dă mai multe detalii cu atât e mai credibilă. Avea o cameră spion pusă pe răpitor și vedea tot timpul ce se intâmplă. Eu știu doar un singur lucru despre domnul Danila, că a încercat să inducă în eroare familia, nu știu exact pentru ce motive, nu știu exact ce deține el, dar trebuie să îl abordez într-un fel.

Spre deosebire de alte discuţii, v-as ruga să fie confidenţială, pentru că se vorbeşte prea mult și prea prost. S-a făcut o hărmălaie în legătură cu cazul ăsta de nu mai înțelege nimeni absolut nimic şi noi nu putem să ne facem treaba din cauza asta.

Incercăm să luăm lucrurile fără să ne agităm, fără să ne impacientăm, informaţiile care ne vin pot să fie bune, pot să fie proaste, nu trebuie neapărat să le băgăm în seamă.

Eu am informaţia asta de la dumneavoastră, dar va spun - omul asta este un tâmpit care a încercat să scoată nişte bani de la familie. Dumneavoastră nu discutaţi cu nimeni nimica.

********************

LIVIU VASILESCU: Haideți să vă spun un lucru. Lumea tot timpul știe mai bine ce trebuie să facă şi acţionează. Dumneavoastră ca şi cetăţeni români aţi considerat că trebuie sa sesizaţi autorităţile Statului Român şi ați făcut petiţii de la Președintele Romaniei, la Ministrul de Interne, la Frontiera, la toate instituţiile și ați spus ca nu vine Poliția, Trupele Speciale să o caute pe fata și că nu știu ce, dar v-aţi gândit la un moment dat ca dacă o persoană din Austria spune - eu deţin niște informații cu privire la o fată răpită dar nu vreau să le dau - ar fi fost bine să vă duceţi la Poliția din Austria și să spuneți lucrurile astea?

Băi, nene...asta are nişte informații despre o persoană răpită din Romania şi zice că nu le dă la nimeni. E cel puțin ciudată reacția lui, nu?

INTERLOCUTOR: Eu mi-am dat seama că ceva nu e în regulă, adică omul are niște probleme psihice.

LIVIU VASILESCU: Și eu cred că are niște probleme psihice, dar eu știu mai multe lucruri pe care nu le ştiţi dumneavoastră, și nu are numai probleme psihice are și niște probleme de altă natură.