Alexandru Cumpănaşu a explicat de ce a pus înregistrările audio cu Alexandra şi operatorul 112 şi le-a şters ulterior: 'CNA a spus că nu este în regulă să le dăm'

Alexandru Cumpănaşu, unchiul fetei de 15 ani ucisă în tragedia de la Caracal, a explicat, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV, de ce a postat pe Facebook înregistrări audio cu conversaţia Alexandrei cu operatorul de la 112.

"Eu nu am acţionat fără să am acceptul tatălui şi mamei nicio secundă pe niciun plan şi nicio acţiune. Am pus acea stenogramă după ce am vorbit cu ei pentru că am considerat că oamenii trebuie să ştie adevărul şi să vadă pentru că se acopereau întrei. (...)

După care au venit tot felul de avalanşe în care oameni din spaţiul nostru au spus că noi le punem că le-a dat STS. Şi am spus totuşi aveţi o intedicţie, cum să le daţi, cum să le puneţi, înţeleg că vă doare în cont de o dare în judecată dar totuşi e dorinţa familiei.

După care am vorbit iar cu tatăl Alexandrei şi el a spus că dacă e spre binele public o facem dar eu nu vreau să aud lucrurile astea. Şi eu am fost ferm împotrivă. După care le-am postat după discuţia cu el pentru că oricum apăruseră şi la 5-10 minute am fost sunat de un jurnalist care a spus domnul Cumpănaşu CNA deja m-a sunat că nu este în regulă să dăm asta", a povestit Alexandru Cumpănaşu.

Stenograma discuţiilor de la 112 în care se vede cum autorităţile tratează cu nepăsare strigătele de disperare ale fetei care roagă să fie salvată au fost postate anterior de Alexandru Cumpănaşu şi pot fi citite AICI.