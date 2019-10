Noi înregistrări despre Colectiv: Sorina Pintea spune că Nicoale Bănicioiu şi Raed Arafat i-au reproşat că a trimis documente la Parchet fără acordul lor (VIDEO)

O nouă înregistrare care are legătură cu cazul Colectiv a ieșit la iveală. Sorina Pintea le-a spus rudelor victimelor ca Raed Arafat și Nicolae Banicioiu i-ar fi reproșat că a trimis documente la Parchet fără acordul lor. Înregistrarea a fost făcuta publică de jurnaliștii de la Libertatea. Aceștia au contactat-o pe Sorina Pintea dar ministrul demis a negat discuția, neștiind că ziariștii au intrat deja în posesia înregistrării. De partea cealalta, Raed Arafat i-a cerut ministrului să lămurească situația cât mai rapid.

Discuția dintre Sorina Pintea și reprezentanții victimelor de la Colectiv a avut loc pe 4 octombrie. Ministrul a vorbit despre problemele cu care se confruntă supraviețuitorii, dar și despre ancheta de la Parchet care stagnează din cauza unor documente care nu au ajuns la procurori nici după patru ani de la evenimente. Documentele făceau referire la infecțiile nosocomiale și la problemele întâmpinate în transportarea victimelor la spitalele din străinătate.

Sorina Pintea: Poate că a fost o situaţie specială, categoric nefericită. Să vedem ce se întâmplă acum. Refuz să cred că nu se întâmplă...

Rudă: Sper

Sorina Pintea: (...) consemnarea evenimentelor din timpul zborului. Adică, aş vrea, cu respect, să nu ne raportăm la ce s-a întâmplat atunci. A fost o situaţie mai specială, lumea era agitată...

Rudă: Da, dar au trecut 4 ani şi documentele alea nu au ajuns, adică sunt două procese pe rol.

Sorina Pintea: Vă rog eu frumos să nu îmi mai spuneţi de documente, că și așa mi-a reproșat și Bănicioiu și Arafat că am dat documente la instanță fără să-i anunț.

Rudă: E negociabil? (n.r. Să fie date documentele) Că noi știam că nu, dacă le cere instanța.

Sorina Pintea: Nu e vorba despre "negociabil", dar să "ştim şi noi"

Cei din grupul Colectiv au inregistrat discuția pentru a o transmite și celor care nu au putut veni la întâlnire. Ulterior, materialul a fost depus și la Parchet.

Jurnaliștii de la Libertatea au contactat-o pe Sorina Pintea. Aceasta nu știa că a fost înregistrată și a negat că Arafat și Bănicioiu i-ar fi făcut vreun reproș.

Secretarul de stat i-a transmis ministrului demis ca trebuie să lămurească situația.

”În articol apare că jurnalistul a sunat-o pe domana ministru ea declarând că nu s-a întâmplat așa ceva. Totuși, astăzi dimineața am auzit înregistrarea realizată de cei aflați în discuție cu ea atunci, unde doamna Pintea spune ca eu i-aș fi reproșat de ce a dat documente la instanță fără să mă întrebe. Din nou subliniez faptul că nu am reproșat așa ceva dânsei și nu am amintire de orice discuție unde să reproșez de ce a trimis documente instanței. În consecință, solicit doamnei ministru Pintea să clarifice public această situație în cel mai scurt timp posibil”, a scris Arafat pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, Nicolae Banicioiu, ministrul Sănătății din momentul tragediei a negat ca ar fi avut vreo discuție cu Sorina Pintea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.