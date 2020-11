INSP: 28,5% din totalul deceselor cauzate de COVID-19 din ultima săptămână, în București, Sibiu, Prahova, Alba și Arad / 95,6% din decedați aveau comorbidități

Pe teritoriul României, 33.630 de persoane confirmate cu infecţie cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.373 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 59.339 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 18 persoane.



În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.867. Dintre acestea, 1.001 sunt internate la ATI.

Bucureştiul este pe primul loc la numărul de infectări cu noul coronavirus, cu 1.514 îmbolnăviri nou confirmate, totalul ajungând la 39.164. De asemenea, judeţele Cluj, Timiș, Iași și Bihor înregistrează și ele un număr mare de noi cazuri de SARS-CoV-2, potrivit raportului săptămânal transmis de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile.







Peste 33% din totalul cazurilor de COVID-19 din ultima săptămână, în București și în 4 județe







În intervalul 26 octombrie – 1 noiembrie 2020, numărul infectărilor a crescut față de săptămânile anterioare, se arată în raportul săptămânal publicat miercuri de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

În intervalul menționat, 33,2% din totalul cazurilor sau înregistrat în București, Cluj, Timiș, Iași și Bihor.

De asemenea, 28,5% din totalul deceselor au fost înregistrate în aceeaşi perioadă în Sibiu, București, Alba, Prahova și Arad.

Raportul mai arată că 82.5% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani, iar 59.7% din decese au fost la bărbați.CINE este, de fapt, tânăra UCISĂ și ARSĂ, la Giurgiu. Încă un indiciu CLAR a apărut după anunțul bunicului ei

De asemenea, INSP mai arată că 95.6% din persoanele decedate aveau cel puțin o comorbiditate asociata.

Printre cele mai frecvente afecțiuni de care sufereau cei răspuși de Covid-19 se numără: obezitatea, afecțiuni cardiovasculare, diabet și cancer.

Categoria de vârstă cea mai afectată de îmbolnăvirea cu SARS-CoV-2 a fost în intervalul 26 octombrie – 1 noiembrie 2020, potrivit INSP, 40-49 ani (aprox. 24 %) urmată de categoria 50-59 de ani ( aprox. 21%).

La polul opus sunt grupele de vârstă 0-9 ani (2,5%), 10-19 ani (4%) și peste 80 de ani (aproape 6%).

Cu privire la decese, cea mai afectată categorie de vârstă este 70-79 de ani (aproape 30%) și 60-69 de ani (aprox. 27%).

La polul opus sunt categoriile 0-9 ani și 10-19, fără niciun deces înregistrat.







Record negativ, după record negativ în România: 8.651 de cazuri noi de COVID-19 și 146 de decese în 24 de ore









Grupul de Comunicare Strategică a raportat, miercuri, 8.651 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, un nou maxim absolut după cel înregistrat marți.

Recorduri negative au fost stabilite și în ceea ce privește numărul de decese legate de această boală infecțioasă înregistrate pe un interval de 24 de ore, 146, dar și numărul de pacienți infectați cu noul coronavirus ce sunt internați în secțiile de Terapie Intensivă din țară, 1.001.

Distribuția îmbolnăvirilor, per județe, arată în felul următor: Alba 164 de cazuri noi (5.701, număr total de cazuri), Arad 226 (6.046), Argeș 190 (7.606), Bacău 136 (8.774), Bihor 262 (7.518), Bistrița-Năsăud 124 (3.092), Botoșani 123 (3.643), Brașov 182 (10.295), Brăila 62 (3.576), Buzău 77 (4.162), Caraș-Severin 10 (2.842), Călărași 71 (1.877), Cluj 293 (10.484), Constanța 142 (6.581), Covasna 38 (2.392), Dâmbovița 198 (7.072), Dolj 214 (7.373), Galați 137 (6.680), Giurgiu 63 (2.076), Gorj 70 (3.174), Harghita 82 (3.308), Hunedoara 108 (4.628), Ialomița 58 (2.333), Iași 363 (11.662), Ilfov 336 (6.762), Maramureș 205 (5.063), Mehedinți 52 (2.329), Mureș 242 (5.985), Neamț 160 (6.622), Olt 88 (3.929), Prahova 261 (10.322), Satu Mare 113 (2.071), Sălaj 261 (3.342), Sibiu 147 (6.126), Suceava 212 (9.904), Teleorman 162 (3.453), Timiș 545 (10.459), Tulcea 30 (1.606), Vaslui 92 (5.338), Vâlcea 103 (5.376), Vrancea 43 (3.642). Capitala are 1.514 cazuri noi și 39.164 per total.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.916 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Județele care au depășit o incidență de 3 la mia de locuitori sunt: Alba (4,62), Arad (3,63), Bihor (4,37), Cluj (5,04), Dolj (3,05), Mureș (3,58), Maramureș (3,15), Sălaj (5,5), Sibiu (4,4) și Timiș (5,04). Bucureștiul întregistrează o rată de infectare de 4,24 la mia de locuitori.