Exclusiv online

EXCLUSIV ONLINE // Judecărorul Cristi Danileț, dar și alți șapte magistrați, au fost supuși unei anchete disciplinare de către Inspecția Judiciară. Această anchetă s-a făcut în baza "obligației de rezervă" al cărei conținut a fost schimbat chiar după protestele magistraților de la începutul anului. Fost membru al CSM până în 2017, Danileț acuză lipsa de organizare din cadrul instituției și îi numește pe membrii actuali "impotenți instituțional".

"Cam de 6 luni încoace Inspecția Judiciară sub umbrela CSM-ului investighează toți magistrații care au fost implicați în susținerea protestelor. Ne-au anchetat că am fost pe scări în fața Curții de Apel, că am dat inerviuri, nu doar pe mine ci și pe colegii mei, doar că eu sunt cel mai vizibil și mai cunoscut și dau interviuri de 16 ani încoace. Brusc, Inspecția Judiciară și-a schimbat viziunea, dacă până acum magistrații aveau libertate de exprimare dintr-o dată magistrații nu mai au libertate de exprimare în virtutea unei obligații inventate de Inspecție numită obligația de rezervă." a spus judecătorul Cristi Danileț pentru b1.ro.

Schimbarea regulamentului s-a făcut în luna ianuarie imediat după protestele împotriva schimbării legilor justiției.

"Obligația de rezervă nu exista până acum decât în legătură cu două interdicții: 1. Să nu comentezi dosare aflate pe rolul tău sau a colegilor tăi, și 2. Să nu participi la adunări politice sau să susții candidați sau platforme politice. Nu există nici o interdicție, în toată lumea asta, cu privire la magistrați să vorbească despre principiile statului de drept. Așa ceva nu există, de 6 luni încoace. Eu știu cel puțin șapte ( magistrați n.r) anchetați în aceste luni de către Inspecția Judiciară. Începând de la protestul nostru cel puțin șapte am trecut prin astfel de proceduri. Pentru unii deja s-a dat soluție de clasare alții încă sunt sub investigații, eu sunt cel mai înaintat cu procedura, sunt deja trimis în fața CSM-ului pentru sancțiune. Sigur că e aberant așa ceva. O să trebuiască să cau și eu să contest mai departe" explică Danileț.

Cristi Danileț crede că acesta este un act de răzbunare.

"Vă dați seama că noi suntem cei care în timpul protestelor am spus că conducerea Inspecției Judiciară a fost numită politic, că Secția de Investigare a Infracțiunilor cu privire la Justiție este nenecesară, că CSM-ul nu funcționează, că DNA-ul a fost transformat într-o instituție ineficientă, astea sunt desigur afirmații dure și care deranjează pe cei care ar trebui să gestioneze sistemul și care sunt total impotenți instituțional. Nici inspecția nici CSM-ul nu-și îndeplinesc atribuțiile legale, nu reușesc să gestioneze sistemul. Sunt pline de scandaluri, sunt oameni controversați, sunt oameni despre care presa spune că sunt cu mari legături cu politicieni și atunci încercă să se răzbune pe magistrați" a concluzionat magistratul.

Acesta a mai adăugat despre Secția Specială că s-a ajuns într-o situație aberantă în care politicienii trebuie să ceară permisiunea magistraților pentru a desființa secția care ar trebui să-i ancheteze chiar pe ei.