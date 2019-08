CAZUL CARACAL: Inspecția Judiciară verifică modul în care procurorii DIICOT Craiova au instrumentat dosarul (VIDEO) 

Inspecția Judiciară verifică modul în care procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au intervenit în cazul Caracal.

Inspecția Judiciară s-a autosesizat vineri dimineață, cu privire la posibile abateri disciplinare pe care le-ar fi avut în cadrul anchetei procurorii de la DIICOT Craiova. De altfel, ancheta a fost preluată de structura centrală a DIICOT de la Serviciul Teritorial Craiova pentru continuarea cercetărilor.

Astfel, se vorbește despre faptul că, în primă fază, ancheta a fost greșită, astfel că s-a ajuns în situația ca după opt zile să nu existe nicio pistă în privința dispariției celor două fete. Nici până acum nu se știe dacă este mai sunt sau nu în viață. Singura mărturie este cea a lui Gherghe Dincă. Acesta susține că le-a ucis pe adolescente, însă nu a dat indicații cu privire la locul în care s-ar afla cadavrele lor.

SCANDAL MONSTRU ÎNTRE ANDREEA MARIN ȘI CORNELIA CATANGA! S-AU CERTAT CA LA UȘA CORTULUI! DE LA CE A PORNIT RĂZBOIUL

Inspecția Judiciară s-a autosesizat și în cazul procurorului Cristian Ovidiu Popescu, de la Parchetul Judecătoriei Caracal, cel care, în primă fază, ar fi interzis intrarea în casa lui Gheorghe Dincă până la ora șase dimineața. Joi, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a luat în discuție sancționarea procurorului și a dispus suspendarea lui până la finalizarea anchetei.

S-A TERMINAT! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL DUREROS! VIOREL LIS ȘI-A DAT OCHII PESTE CAP: ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.