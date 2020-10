Inspecție la Spitalul din Ploiești, după ce mai mulți pacienți blonavi de COVID-19 nu au putut fi transferați în secția mobilă ATI (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru și Raed Arafat au dat asigurări că vor trimit o inspecțiea la Spitalul Județean din Ploiești, după ce mai maulți pacienți cu COVID-19, ce aveau nevoie de îngrijire la ATI au fost trimiși la unitatea mobilă, unde s-a constatat că nu erau prezenți medicii detașați, iar aceasta nu era funcțională.

Secretarul de stat Raed Arafat a afirmat că atunci când s-a semnat transferul bolnavilor către Ploiești, se știa că unitatea va fi funcțională. „Noi am detașat patru medici, ordinul de detașare este în vigoare. Dacă medicii pe care i-am detașat nu se află fizic acolo, atunci avem o problemă și cu medicii detașați cu cei care îi coordonează. Noi nu am fost sesizați că medicii detașați nu sunt acolo. Știam că sunt acolo, dar acoperă activitatea din secția ATI a spitalului”, a explicat Arafat.

Secretarul de stat a precizat că i-a cerut prefectului județului Prahova să cheme toți factorii implicați și să aibă o discuție cu aceștia, astfel încât unitatea de terapie intensivă să fie folosită. „Așteptăm informații să vedem dacă mai trebuie să trimitem personal. Detașații, când au fost trimiși într-un loc, locul lor este acolo, pentru că detașarea îi îndreptățește și la anumite fonduri, ai 50% în plus din salariu, 2% pe zi diurna din salariu”, a adăugat el.

Ministrul Sănătății a dat asigurări că se vor face anchete, pentru a se verifica operaționalizarea unității mobile de ATI. Unitate modiblă ATI de la Ploiești este una dintre cele patru detașate în țară, alte două fiind la Timișoara și una la Pitești.

