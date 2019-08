AVOCATUL POPORULUI: Am adresat inspectoratelor județene o solicitare să ne spună în câte școli mai există WC-uri în fundul curții. NU am primit nici un răspuns, deși a trecut o lună

EXCLUSIV ONLINE // Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat într-o conferință de presă că a încercat să contacteze toate inspectoratele școlare din țară pentru a afla câte școli mai au probleme cu fosele septice, dar că nu a primit nici măcar un răspuns. Aceasta spune că este inacceptabil ca astfel de situații să nu fie înregistrate și va insista în continuare la Ministerul Educației.

Cazul băiatului de trei ani care a decedat după ce a căzut în fosaseptică a unei școli din județul Iași a fost unul dintre cele mai mediatizate. Băiatul era la școală cu fratele său mai mare și la un moment dat a cerut să meargă la toaletă. După două ore de căutări omul de serviciu a văzut șapca băiatului lângă fosa septică. Poliția a deschis dosar penal pentru uncidere din culpă în acel caz.

"Încercăm să identificăm probleme de sistem, să vă dau câteva exemple. Cred că un caz care a fost foarte bine cunoscut în România și care a stârnit revoltă este a acelui copilaș care a decedat pentru că a alunecat întro fosă care era în curtea unei școli. Plecând de la acel caz, unde s-a constatat că nu era vorba nici de neglijența părinților, că nu părinții erau acolo problema și văzând că se va apropia începutul anului școlar, încă de acum o lună de zile cred, am adresat către toate inspectoratele județene o solicitare să ne spună în câte din școlile din comune, din localități micuțe mai există astfel de, nici nu știu cum să le spun, WC-uri în fundul curții, nu e așa, e mai complicat chiar decât atât. Vă vine să credeți sau nu, nu am primit încă nici un răspuns și a trecut mai bine de o lună de zile. Ce putem face într-o astfel de situație este să mai trimitem o dată aceste adrese și evident să sesizăm și Ministrul Educației, ați văzut că și acolo a existat ceva fluctuație în ceea ce privește persoana ministrului. O să ne ducem la Ministerul Educației să discutăm, nu putem începe anul școlar, și mă gândesc că dacă noi nu știm în acest moment situația s-ar putea să nu fie cunoscută nici la nivelul ministerului, nu știu, poate că dânșii o cunosc. Noi am preferat să avem discuțiile direct cu inspectoratele, dar va trebui să mergem și pe latura cealaltă" a declarat Renate Weber.

Fostul ministru al educației Ecaterina Andronescu declara la începutul anului că în România mai sunt 1460 de școli care au toaleta în curte și propunea amplasarea unor containere speciale. Investiția urma să fie de 70 de milioane de lei, iar soluția containerelor a fost alează pentru că în cazul construirii unor toalete ar fi durat prea mult timp rezolvarea situației.