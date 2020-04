Inspectoratul Școlar al Municipiului București, propunere privind redeschiderea școlilor: Întâi revin la ore doar elevii din anii terminali. Copiii din clasele I-IV vor încheia anul online (VIDEO, FOTO)

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a înaintat Ministerului Educației o propunere pentru redeschiderea școlilor. Potrivit documentului, la ore ar trebui să revină întâi elevii din anii terminali, apoi restul și se va lucra cu maximum 15 copii într-o clasă. Cei din anii I-IV vor încheia anul școlar online, cu calificative. Anton Hadăr, președintele Federației Naționale Sindicale ”Alma Mater”, a declarat pentru B1 TV că sunt analizate mai multe variante, iar sindicatele vor veni și ele cu propuneri, astfel încât riscurile de infectare cu coronavirus să fie pe cât se poate de mici.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a propus Ministerul Educației redeschiderea etapizată școlilor. Documentul a apărut pe un grup de Facebook, iar surse din Ministerul Educației au confirmat pentru Educație Privată că acesta este autentic, dar doar o propunere de lucru.

ISMB propune ca, în primele două săptămâni, să revină la ore elevii din clasele a VIII-a și a XII-a, care vor da teze pe baza recapitulărilor. După aceste două săptămâni, vor reveni la școală elevii din clasele a V-a, a VI-a, aVII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, cu dezinfectare între schimburi. Se dau teze, se ascultă pe baza recapitulărilor. Copiii din clasele I-IV vor încheia anul școlar online, cu calificative. Elevii care vor merge la școală vor sta maximum 15 într-o sală.

Captură Educație Privată

Miercuri, ministrul Educației, Monica Anisie, a prezentat scenariile care sunt luate în calcul pentru redeschiderea școlii, în contextul epidemiei de coronavirus. Unul dintre aceste scenarii prevedea ca revenirea la școală să se facă etapizat, primii fiind elevii din anii terminali.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, s-a arătat sceptic că școlile se vor redeschide imediat după 15 mai, când vor intra în vigoare primele măsuri de relaxare. Ulterior, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a subliniat că nici nu se pune problema ca școlile să fie deschise atât de curând.

Președintele Federației Naționale Sindicale ”Alma Mater”, Anton Hadăr, a declarat că decizia privind redeschiderea școlilor trebuie luată extrem de atent, căci deja mulți români au început să ignore măsurile de prevenție numai auzind de relaxarea măsurilor de restricție:

„Este doar o propunere. Documentul nu este unul aprobat de Ministerul Educației, nu e dezbătut nici cu partenerii de dialog social, nici cu sindicatele, mai ales cele de învățământul preuniversitar. Vreau să știți că nu scrie acolo când va începe școala în sistemul față în față, este lăsată în suspans această dată, pentru că nu știm nici noi data cea mai propice pentru începerea școlii. Se vorbește de o dată imediată după 15 mai, dar cred că noi vom insista să înceapă școala cel mai devreme în primele zile ale lunii iunie, cu argumente. Ați văzut că poporul s-a relaxat deja numai când a auzit de relaxarea măsurilor și am văzut că e Bucureștiul plin de oameni de toate vârstele. Au ieșit la plimbare mulți dintre ei, de parcă s-a și terminat criza”, a declarat Hadăr, pentru B1 TV.

