Inspectorii ANPC, descoperiri ȘOCANTE în Capitală! Mâncare expirată în mai multe restaurante asiatice (VIDEO)

Dezastru au găsit cei de la Protectia Consumatorului în mai multe restaurante cu specific asiatic din Bucureşti!

ISPITA A RĂMAS FĂRĂ SUTIEN! DEZMĂȚ TOTAL LA INSULA IUBIRII! CE DECIZIE A LUAT ANTENA 1 (FOTO)

Clienții erau serviți cu mâncare expirată de mai multe zile.

MARIA GHEORGHIU, PROFEȚIE APOCALIPTICĂ! A ÎNCEPUT AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL! VA FI MĂCEL (GALERIE FOTO)

Inspectorii de la ANPC au efectuat 18 acţiuni de control, în urma cărora s-au aplicat 26 de amenzi în valoare de 310.000 lei.

TRAGEDIE ÎN MUZICĂ! LACRIMI PENTRU FUEGO! INIMA A CEDAT! IMAGINI GREU DE PRIVIT (FOTO)

În urma verificărilor, inspectorii au descoperit în bucătăriile restaurantelor o mulţime de alimente care nu erau depozitate în mod corespunzător.

Mai mult decât atât, preşedintele ANPC a precizat că s-a constat că mai mulţi angajaţi ai instituţiei nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu, ba mai mult decât atât, au obţinut venituri în plus, în mod ilegal de pe urrma funcţiei deţinute.

În mai multe restaurante, activitatea a fost suspendată pe un termen de până la 6 luni, pentru 9 operatori economici.

Autoritatea precizează că au fost acordate și 5 avertismente și fost retrasă definitiv de la comercializare și din circuitul consumului uman produse alimentare, în valoare de peste 35 de mii de lei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.