Inspectorul școlar general din Galați, care a chemat profesorii la un curs de numerologie, întrebat dacă ar semna și o adresă a asociației clarvăzătorilor: „Nu vă pot răspunde până nu văd solicitarea” (VIDEO)

Noul inspector şcolar general din judeţul Galaţi, Selena Costea, promovează numerologia și chiar le-a cerut cadrelor didactice, printr-o adresă oficială cu antetul Inspectoratului, să ia parte la proiectul online ”Numerologia o 9 legătură dascăl - elev”.

Sursă foto: Dan-Cătălin Predescu

Întrebată dacă vede vreo legătură între școală și numerologie, Costea a răspuns: „Proiectul acesta... Nu este... Am semnat o adresă de informare”.

Ea nu a putut să răspundă la întrebarea dacă consideră acest proiect de numerologie ca fiind una dintre prioritățile învățământului în Galați.

Inspectorul școlar general din Galați, care a chemat profesorii la un curs de numerologie, întrebat dacă ar semna și o adresă a asociației clarvăzătorilor: „Nu vă pot răspunde până nu văd solicitarea”

Un alt responsabil a intervenit atunci și a spus că „atâta timp cât asociația amintea acolo că primul webminar îl are la ora 18.00, data de astăzi, am făcut adresa și am dat-o la semnat tocmai ca să fie timpul util cunoașterii persoanelor, cadrelor didactice interesate să se inițieze în acest demers de formare. Sigur că și eu, dacă primesc o asemenea adresă, dacă mă preocupă, stau să văd, dacă nu-mi place, mă retrag. Fiecare cadru didactic are posibilitatea să urmeze, să-și piardă vremea, timpul urmărind un curs care nu are nicio legătură cu școala sau, dimpotrivă, să-l urmărească”.

Întrebată dacă ar semna și o adresă trimisă de asociația clarvăzătorilor, ea a afirmat: „Eu nu vă pot răspunde până nu văd solicitarea".

Selena Costea, învăţătoare la Şcoala Gimnazială Nr. 2 din Lieşti, a fost numită inspector şcolar general adjunct în iunie 2020, iar din decembrie conduce interimar Inspectoratul Școlar Județean Galați. Fostul inspector general, Onuţ Atanasiu, a renunțat la funcție după ce a fost ales deputat.