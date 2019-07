Cum folosesc reclamele ruj, spray de păr şi cremă de pantofi pentru a face produsele mai atractive la televizor (VIDEO)

De la căpşuni foarte roşii şi lucioase, până la carne "crocantă" şi perfect rumenită, la îngheţată parcă ruptă dintr-o gelaterie italienească sau vin spumant cu un număr aproape nelimitat de bule, toate sunt rezultatul unor mici trucuri utilizate în cadrul reclamelor pentru a face produsele mai atractive.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.