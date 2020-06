Institutul Cantacuzino va începe să producă din nou vaccinul antigripal

În România se va produce din nou vaccinul antigripal, începand cu anul 2021, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico Militară ”Cantacuzino” reluând producția, relatează Digi24.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a anunțat că începând din 2021 laboratorul de la Institutul Naţional “Cantacuzino” va produce din nou vaccinul antigripal.

Până la începerea producției de vaccin de anul viitor, autoritățile se pregătesc pentru un nou sezon de vaccinare anti-gripală anul acesta.

“La sfârșitul anului va fi gata un prim set antigripal trivalent. Va fi experimental, nu va fi pus în uz pentru populație, dar e un pas preliminar pentru producția în România a vaccinului antigripal la anul, când se va produce în România.

Cred că se va ajunge și la 300.000 de doze de vaccin antigripal produs în România.

Anul trecut au fost 1,5 milioane de doze de vaccin pentru persoane la risc, anul acesta în urma inventarierii s-au identificat aproape dublu – 3 milioane pacienți la risc”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Sănătății”, a declarat Andrei Baciu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, pentru sursa citată.

”Este în pregătire un nou produs”

În urmă cu câteva luni, primul ministru, Ludovic Orban a afirmat că Institutul de Cercetare Dezvoltare Medico Militară ”Cantacuzino” pregătește un nou produs, mai exact, un imunomodulator care va regla nivelul de anticorpi din organismul uman.

”Există mai multe proiecte la Cantacuzino, reluarea producției vaccinului antigripal, practic mai există doar un element lipsă. Odată cu achiziționarea acestui echipament se poate trece la pregătirea liniei de fabricație pentru a produce din nou vaccin antigripal. Este în pregătire un nou produs, un imunomodulator, care reglează nivelul de anticorpi din organism”, a declarat premierul.

Pe de altă parte, premierul Orban a avertizat că că primul vaccin de la Institutul Cantacuzino ar putea ajunge la populație abia peste la începutul anului 2021, din cauza procedurilor care trebuie respectate.

”În ceea ce privește producția vaccinului antigripal, nu va fi produs anul acesta, pentru că vă spun din capul locului, aici e vorba de o serie de proceduri, de testare, de validare. E vorba de punerea în funcțiune a unei linii de producție. Cel mai probabil va fi gata anul viitor. Dar aici am avut discuții la nivelul Ministerului Sănătății și încercăm să găsim soluții pentru o vaccinare cât mai amplă antigripă a cetățenilor, pentru că asta ne va ajuta în cazul venirii unui al doilea val de coronavirus, pentru că cine s-a vaccinat de gripă, dacă are simptome, mai mult ca sigur că are coronavirus, că nu are gripă”, a explicat prim-ministrul Ludovic Orban.

Când a început Institutul Cantacuzino pregătirea operatorilor pentru producția de vaccin gripal?

În aprilie, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino”, aflat în subordinea Ministerului Apărării Naționale, a demarat procesul de pregătire profesională a personalului de specialitate în perspectiva producerii vaccinului gripal.

O echipă formată din operatori recent integrați în colectivul Institutului Cantacuzino au efectuat, în scop de învățare a procedurilor și etapelor de producție, primele teste pe substrat biologic, în vederea realizării loturilor experimentale, necomerciale, de vaccin gripal.

”Procesul de instruire va avea caracter continuu, până la atingerea nivelului de performanță necesar, și va fi coordonat de specialiști ai institutului. Astfel, operatorii din cadrul echipei se vor perfecționa la standardele naționale și europene în domeniu, cu respectarea normelor de siguranță și calitate care trebuie îndeplinite pentru realizarea acestui produs biologic de mare importanță pentru sănătatea publică,” se arată într-un comunicat remis presei.

La finalul acestui proces de instruire, operatorii Institutului Cantacuzino vor putea trece la realizarea primelor loturi experimentale, necomerciale, de vaccin gripal, prima etapă în cadrul proiectului strategic de reluare a producției de vaccin gripal pentru uz comercial.



„Trebuie să ne asumăm răspunderea pentru acest proces ireversibil, la finalul căruia să readucem Institutul Cantacuzino la statutul de producător de vaccin gripal. Obiectivul nostru este să facem tot ce e posibil pentru a asigura independența țării în acest domeniul și, astfel, să fim mult mai bine pregătiți pentru a face față unor situații de risc epidemiologic. De aceea, reluarea producției de vaccinuri la Institutul Cantacuzino, în cel mai scurt timp posibil, este o datorie în primul rând față de români”, a subliniat secretarului de stat pentru relația cu Parlamentul, Mihai Dan Chirică.